Lens Kullananlara Gözleri Yaşartmadan Makyaj Yapmak İçin Tüyolar

 

Kontakt lens kullanırken göz makyajı yapmanın ne kadar zorlu olduğunun farkındayız.

Eğer lens kullanıyorsanız; uygulayacağınız bir kaç basit tüyo ile gözlerinizde makyaj yaparken sulanma ya da irritasyonu engellemek mümkün.

Makyajdan önce kontakt lenslerinizi takın

Lens takma işlemi sırasında gözleriniz temiz olsun. Gözlerinizin koruyucu bariyerini makyaj ürünleri sürülüyken açmamalısınız.

Yağsız ürünler kullanın

Ürünlerdeki yağlar çoğu zaman gözde yanma veya ağrıya sebep olabilir. Üstelik azıcık bir yağ bile lenslerinizde buğulu bir görünüme sebep olabilir. Görüşünüzü berrak tutmak için yağsız ürünler tercih edin.

Deneyin: Maybelline New York Great Lash Washable Mascara

Krem far kullanın

Göz ürünlerinde her zaman krem formülleri tercih etmenizde faydanız var. Toz ürünler kolayca göz içlerinize girebilir.

Deneyin:  Clarins Ombre Iridescente

Primer kullanın

Fardan bahsetmişken; primerın da anahtar ürün olduğunu belirtelim. Tüm göz makyajınızın gün boyu yerinde kalmasına yardımcı olacaktır.

Deneyin: NYX HD Eyeshadow Base

Eyeliner uygularken dikkatli olun

Lensleriniz varken durum irritasyona neden olabilir veya gözlerinizi sulandırabilir ancak göz çizginizden dışarı çıkmayacağınızdan emin olursanız korkacak hiçbir şey yok!

Yoğun maskaradan kaçının

Yoğun maskara veya takma kirpik kullanımı; lensinizle ilgili problem yaratabilir. 

Günlük lens kullanın

Her gün yeni bir lens kullanmak; makyajın lenslerinize vereceği zararı minimuma indirebilir.

Her zaman lenslerinizi temizleyin

Eğer günlük lensleri denemek için hevesli değilseniz; gün sonunda doktorunuzun önerdiği solüsyon ile temizlemeyi unutmayın.

Kontakt lenslerinizi makyajdan önce çıkarın

Makyaj temizleyiciniz ne kadar nazik olursa olsun hem gözlerinize hem lenslerinize zarar verecektir. Bu yüzden öncesinde lenslerinizi çıkardığınızdan emin olun. Üstelik makyajın lensinize bulaşmasını istemezsiniz!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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