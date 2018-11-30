Leonardo DiCaprio Bu Kez Evlilik Konusunda Ciddi Düşünüyor!

Geçtiğimiz Nisan ayından beri Camila Morrone ile birlikte DiCaprio‘nun yakın çevresin göre Oscar ödüllü aktör bu kez hayatının aşkını bulmuş olabilir!

Dedikoduların ardından ilk olarak Coachella’ya birlikte katılarak ilişkilerini onaylayan çift; son olarak bir futbol maçında bir arada görüntülendi.

Paris St-Germain-Liverpool maçını birlikte izleyen çift; sevimli halleriyle de dikkat çekti.

Bununla birlikte; DiCaprio’ya yakın bir kaynak; ikilinin ilişkileri hakkında şu şekilde konuştu:

“Gittikçe daha da ciddileşiyorlar ilişkileri konusunda. Geçtiğimiz yıldan beri birbirlerinden ayrı kalamıyorlar ve birbirleri için deli oluyorlar. Ailelerini de birbirleri ile tanıştırdılar ve hep birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor.”