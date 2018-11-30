Leonardo DiCaprio Bu Kez Evlilik Konusunda Ciddi Düşünüyor!

 

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Geçtiğimiz Nisan ayından beri Camila Morrone ile birlikte DiCaprio‘nun yakın çevresin göre Oscar ödüllü aktör bu kez hayatının aşkını bulmuş olabilir!

Dedikoduların ardından ilk olarak Coachella’ya birlikte katılarak ilişkilerini onaylayan çift; son olarak bir futbol maçında bir arada görüntülendi.

Paris St-Germain-Liverpool maçını birlikte izleyen çift; sevimli halleriyle de dikkat çekti.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

#LeonardoDiCaprio and #CamilaMorrone look so cute together watching a soccer match in Paris! See so many more photos on Just Jared. 📸: Backgrid

Just Jared (@justjared)’in paylaştığı bir gönderi ()

Bununla birlikte; DiCaprio’ya yakın bir kaynak; ikilinin ilişkileri hakkında şu şekilde konuştu:

Gittikçe daha da ciddileşiyorlar ilişkileri konusunda. Geçtiğimiz yıldan beri birbirlerinden ayrı kalamıyorlar ve birbirleri için deli oluyorlar. Ailelerini de birbirleri ile tanıştırdılar ve hep birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor.” 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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