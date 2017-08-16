LEONARDO DICAPRIO’NUN YENİ SEVGİLİSİYLE TANIŞIN



Üstelik de sarışın bir sevgili değil!

Leonardo DiCaprio geçmişinin en akılda kalan yanlarından biri uzun süre Oscar heykelciğini kucaklayamamış olması ve bir de kız arkadaşlarının genellikle sarışın modellerden oluşması.

Bu listede, Gisele Bundchen ve Bar Refaeli büyüleyici isimler var.

Şimdi yeni bir aşka yelken açan Leonardo DiCaprio’nun, kız arkadaşının esmer olması da gözler kaçmadı.

23 yaşındaki Alman model Lorena Rae ile birlikte olan Leonardo DiCaprio, bakalım bu ilişkisinde mutluluğu yakalayabilecek mi?



