LEOPAR BASKILI CEKET İÇİN EN İYİ KOMBİN ÖNERİLERİ

Nurdan Gündoğdu - ARA 06, 2017 ÇARşAMBA


Kış gardırobunuz gözünüze biraz sıkıcı gibi görünüyorsa şayet, soğuk hava ruhunu sadece siyah ve grilere adadığınız için olabilir belki?!

Eğer değişime açık olduğunuzu hissediyorsanız, bu sorunun en kolay çözümü oldukça kolay. Size önerimiz; leopar baskılı desen olacak.

Bu sezon göz ardı etmemeniz gereken bir desen olduğunu da hatırlatalım. Bir leopar ceket, en sade kıyafeti bile heyecan verici hale getirebilecek güçte ne de olsa.

İlham perisine ihtiyaç varsa da, Kate Moss, Alexa Chung, Emmanuelle Alt size bu konuda seve seve yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz.

Nurdan Gündoğdu

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