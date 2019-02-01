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Leopar Desenin Tahtını Sallayan Trend!

Özellikle leopar desenin hakimiyetindeki hayvan derisi desenleri son dönemlerin yükselen trendi olmuş durumda. Zebra, zürafa, yılan derisi derken tüm bu desenlere yenisi eklendi: Kahverengi inek deseni!

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz haftalarda Londra’da gerçekleştirdiği bir ziyarette bu desenden oluşan şeffaf bir Gianvito Rossi ayakkabı giymişti.

Bunun üzerine kızı Stormi ile çıktığı tatilde Kylie Jenner da giydiği tek parça bir mayoyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Onia x WeWoreWhat marka mayo kovboy etkisiyle pek çok kişinin beğenisini kazandı.

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If you’re happy and you know clap your hands 👏🏼

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Şu bir gerçek ki, Jenner- Kardashian aileleri ne yaparlarsa yapsınlar modaya yön veriyorlar. Haliyle bu “inek” desenine sık rastlamaya başlamamıza şaşırmamalı. İşte bu zamana kadar dikkatimizi çekenler:

Bu desen pek çok kişiye Western etkiyi çağrıştırıyor olacak ki Claire Rose Cliteur da elbisesini kovboy çizmelerle tamamlamayı tercih etmiş.

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I got the moo’ves 🐮

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Dua Lipa ise bambaşka bir yorum katmayı tercih etmiş.

Bu desen Victoria Beckham‘ın da tasarımcı kimliğiyle radarına girmiş bulunuyor.

Tıpkı Mango gibi pek çok marka da koleksiyonlarında inek desenine yer vermeye başlamış durumda.

Leopar kadar kalıcı ve çarpıcı bir yere sahip olabilir mi bilemeyiz ama bir süreliğine de olsa gözümüzü bu desene alıştırmamız gerekeceği kesin.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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