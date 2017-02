LILY ALDRIDGE’IN VAZGEÇEMEDİĞİ GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

Duru güzelliğiyle ünlü Victoria’s Secret modeli Lily Aldridge’in seyahat ürünleri ve maskara bağımlılığı merceğimiz altında.

“Modelliğe 18 yaşında başladım. O yaşlarda özgüvenli ve kendinize değer veriyor olmanız gerekiyor çünkü bizim sektörümüz biraz zorluklarla dolu. Şu anda sektörün büyük bir bölümünü sosyal medya oluşturuyor. Bu nedenle her yaştan çocuğun da bu mecradaki fotoğraflara istedikleri her an ulaşabileceklerini unutmamak lazım. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor.”

Beyza Serin