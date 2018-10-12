Liv Tyler’ın Şaşırtan Değişimi

 

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Prenses Eugenie, bugün Jack Brooksbank ile evleniyor.

St. George’s Şapeli’nde gerçekleşecek düğünün özel anları kadar gözler törene katılacak konuklarda da elbette.

İngiltere tahtının 9. sıradan varisi olan Prenses Eugenie’den paylaşılacak görselleri heyecanla beklerken, törene gelmeye başlayan konukların stilllerinden de gözlerimizi alamadık.

Özellikle de bu isimlerden Liv Tyler, şaşırtan değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte güzel oyuncunun son hali;

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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