LONDRA MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN





Milano Moda Haftası için ön sıralardaki yerimizi aldık, bekliyoruz.

Fakat Milano’ya geçmeden önce Londra Moda Haftası’nın altı renkli kalemlerle çizilecek noktalarına göz atmaya ne dersiniz?

Ön sıradan defile izleyen Kraliçe, Burberry defilesindeki Cara Delevingne ve çok daha fazlası… İşte Londra’lılar için oldukça hareketli geçen o günler.

Gökkuşağı altında bir Cara Delevingne!

Burberry Sonbahar / Kış 2018-19 defilesine damga vuran isimlerden biri de Cara Delevingne oldu. Suni gökkuşağı renklerinde bir kürkle defilenin kapanışını yapan Delevingne, göz kamaştırıcıydı.

Markus Lupfer Sonbahar / Kış 2018-19 koleksiyon sunumunun kristal etkileri, saç modellerinde karşımıza çıkan önemli noktalardandı.

JW Anderson Sonbahar / Kış 2018-19 koleksiyonunda karşımıza çıkan kemer detaylarına karşı koymak ne mümkün.

Model ve aktivist Adwoa Aboah, Londra Moda Haftası kapsamında ilham verici bir konuşma gerçekleştirdi. “Sektörümüz gelecek için daha iyi bir bakış açısında nasıl davranabilir?” sorusu ekseninde gerçekleşen konuşma büyük beğeni topladı.

Konforlu parçalar, Londra Moda Haftası’na damgasını vurdu diyebiliriz. Burberry, Mother of Pearl, Roksanda gibi markaların battaniye görünümlü büyük şalları, önümüzdeki sezonun oldukça rahat geçeceğine dair bir ön gösterim oldu.

Göz alıcı ön sıra konukları!

Kraliçe Elizabeth, Kate Moss, Naomi Campbell, Keira Knightley, Zendaya Coleman, Naomi Watts, Naomie Harris gibi pek çok ünlü yıldız ve önemli isimli defilelerin ön sıra konuklarındandı.



