Londra Sokaklarını Ele Geçiren Çanta Modelleri

Londra Sokaklarını Ele Geçiren Çanta Modelleri

Londra sokaklarının logolu çantalara bir cevabı var!

2018 Londra Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken, gerçekten de göz alıcı koleksiyonlar kadar ilham vericisokak stillerine de şahit olmaktayız.

Logomania ve renk saltanatının hüküm sürdüğü New York sokaklarından farklı olarak Londra, eski alışkanlıkların ve duyarlılığın sürdüğü bir havayı beraberinde getiriyor.

Peki, Londra sokaklarında en büyük çanta trendleri nedir?

“Tuhaf” saplı çantalar, bir Jane Austen romanı içinde yersiz görünmeyeceğiniz asillikte modeller ya da Oxford profesörünü anımsatan seçimler…

Londra Moda Haftası 2018’den en iyi sokak tarzlarından ilhamla Londra Sokaklarını Ele Geçiren Çanta Modelleri

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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