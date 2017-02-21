LONGCHAMP’IN GLOBAL GÖZLÜK GİRİŞİMİNDEKİ TERCİHİ MARCHON





Paris – Melville (NY), 20 Şubat 2017 – Longchamp ve Marchon Eyewear, Inc., Longchamp Gözlük koleksiyonlarının, Longchamp Sanat Yönetmeni Sophie Delafontaine’in tasarım ve kreatif yönetmenliği altında geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılması için yeni bir global lisans anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Bu iki şirket, kadınlar için Sonbahar/Kış 2017 yeni serilerini, hem optik çerçeve hem de güneş gözlüğü segmentine yönelik eksiksiz bir stil çeşitliliğiyle piyasaya sunacak.

Longchamp, dünyanın lider gözlük gruplarından biri olan Marchon ile ortaklık kurarken, markanın temel moda aksesuarı segmentindeki erişim alanını genişletmeyi amaçlamaktır. Koleksiyonların perakende satışı, dünya genelindeki Longchamp butiklerinde, seçkin perakende gözlük satış yerlerinde, çok markalı moda kanallarında ve yolculara yönelik perakende satış yerlerinde yapılacaktır.

Longchamp CEO’su Jean Cassegrain’in sözlerini alıntılarsak, “Parisli lüks bir modaevi olarak, müşterilerimize Longchamp Gözlüklerini kullanma fırsatını sunmaktan dolayı son derece memnunuz. Ürün portföyümüzdeki çantalar, hazır giyim ürünleri, ayakkabılar, bavullar ve aksesuarlarla birlikte gözlükler de, bütün dünyada tanıtımını yaptığımız Fransız zarafetinin ve Parisli yaşam tarzının nihai detayı olacak.”

Marchon Eyewear Başkanı ve CEO’su Nicola Zotta ise şöyle söylüyor: “Longchamp portföyündeki kullanışlı, olmazsa olmaz ürünleri yansıtan gözlükler geliştirmek, dünyanın dört yanındaki sadık Longchamp hayranlarının beklentilerini karşılayacak ve Marchon’un global müşteri ağına değer katacak. Devam eden global genişleme çabalarımız bakımından, Longchamp, Marchon’un marka portföyü için anlamlı ve önemli bir katkıyı temsil ediyor.”

