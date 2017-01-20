L’OREAL PARIS SUNKISS İLE SAÇLARDA GÜNEŞ IŞIĞI ETKİSİ!





Saçınızın en sevdiğiniz hali yazın güneşte açılmış hali mi? Saç renginizin bu favori haline kavuşması L’Oréal Paris Sunkiss ile artık daha kolay ve kontrollü! Saçlara güneşte açılmış etkisi veren amonyaksız Sunkiss Renk Açıcı Jel ve Sprey, saç rengini aşamalı olarak açarken saçlarda yumuşacık bir etki bırakıyor.

Saçlara güneşten açılmış etkisi vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! L’Oréal Paris’in Sunkiss Ailesi üyeleri Renk Açıcı Jel ve Tropikal Renk Açıcı Sprey, saçlarda güneş ışığı etkisi arayan herkesin saç rengini, istediği derecede ve istediği şekilde açıyor. Sunkiss Renk Açıcı Jel ve Sprey Ailesi saçlara güneşten açılmış görünümünü verirken, amonyaksız formülü, kamelya yağı ve bakım etmenli içeriği sayesinde ise yumuşaklık ve parlaklık sağlıyor.

Doğal ve ışıltılı bir saç rengine ulaşmak isteyen herkes, yazın vazgeçilmezi haline gelen Sunkiss Renk Açıcı Jel ya da Sprey’i, ister tüm saçına ister modası geçmeyen ombre etkisini yaratmak için saç uçlarına ya da açılması istenen saç tutamına kolayca uygulayabilir. Kahverengiden sarıya tüm saç renklerini her kullanımda aşamalı ve kontrollü olarak açma özelliğine sahip Sunkiss Jel ve Sprey Ailesi, saçınız istediğiniz renk tonuna gelene kadar bu yaz sizlerle olacak. Yazın pırıltısını saçlarında yaşatmak isteyenler, kuru ya da nemli saçlarına istedikleri miktarda Sunkiss Renk Açıcı Jel ya da Sprey’i uygulayarak istedikleri açıklıktaki tona gelene kadar uygulayabilir.

Sunkiss Tropikal Renk Açıcı Sprey, hoş kokusuyla tropikal esintiyi saçlarda yaşatırken sprey formatıyla kolayca uygulanarak keyifli bir deneyim sunuyor. Saça uygulandıktan sonra ellerle saçı dağıtarak denizden yeni çıkmış gibi doğal ve dağınık saç görünümüne kavuşturan Sunkiss Tropikal Renk Açıcı Sprey, koyu kahverengi saçlarda da etkili. Sunkiss Renk Açıcı Jel ise hem saç renginin istenilen şekilde açılmasını, hem de saçların ipeksi yumuşaklık ve parlaklık kazanmasını sağlıyor. Jel yapısı sayesinde ıslak ya da kuru saça uygulaması çok kolay. Sunkiss Renk Açıcı ailesi, istenilen miktarda saça uygulanarak saç kurutma makinesi ya da güneşin yardımı ile kurutulmasının ardından, durulamaya gerek kalmadan saçınızı hayalinizdeki renge kavuşturuyor.

