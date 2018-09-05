L’Oréal ve Isabel Marant Makyaj Koleksiyonuna İlk Bakış

Bu Fransız dokunuşuna hazır olun!

19 Eylül’de piyasaya sunulması beklenen Isabel Marant x L’Oréal Paris kapsül koleksiyonu için heyecanlanmamak mümkün değil.

L’Oréal Paris, moda-güzellik buluşmasında Balmain’den sonra kapsül makyaj koleksiyonu için Fransız tasarımcı Isabel Marant ile işbirliğine gitti.

Güçlerini birleştiren Isabel Marant ve L’Oréal Paris, bu makyaj koleksiyonuyla Fransız şıklığını yakalamanın hesaplı kolay yolunu sunmakta.

Isabel Marant markasını güzellik açısından düşündüğünüzde, akıllara “hiç makyaj yapmamayı” getirmek olası düşüncelerden.

O yüzden bu iş birliği ilk başta şaşırtsa da, koleksiyona ve ürün yelpazesine göz attıkça alışveriş listelerine eklememek pek mümkün görünmemekte.

Isabel Marant’ın koleksiyonu hazırlarken doğal görünümü destekleyecek renklere ve ürünlere yöneldiğinin altını çizelim.

Gündelik makyaj ürünleri için ideal renk ve formüllerden oluşan koleksiyonun, fiyatlarının da hesaplı olması bekleniyor elbette.

L’Oréal Paris x Isabel Marant koleksiyonunda; en az yedi ruj tonu, göz farı seti, kirpik ve kaşlar için ideal bir maskara bizi bekleyen ürünler arasında.

L’Oréal Paris x Isabel Marant Amaze Gloss

L’Oréal Paris x Isabel Marant Smile Mat Lipstick

L’Oréal Paris x Isabel Marant Wanted Maskara

L’Oréal Paris x Isabel Marant Smoke Göz Farı