LOVE ACTUALLY GERİ DÖNÜYOR!

Müşra Demir - ŞUB 17, 2017 CUMA


LOVE ACTUALLY GERİ DÖNÜYOR! (1)

Richard Curtis‘in 2003 yılında çektiği ve romantik komediler arasındaki kült konumunu yıllardır koruyan  Love Actually filmi, bu kez kısa bir devam filmiyle geliyor!

LOVE ACTUALLY GERİ DÖNÜYOR! (2)

10 dakikalık süresinde karakterlerin bugün ne yaptığını göreceğimiz bu kısa devam filminin asıl amacı, Curtis’in kurduğu hayır derneği Comic Relief aracılığıyla Red Nose Day‘e sponsor olmak. Filmin çekimlerinden kareler dün itibariyle sosyal medyada yayılmaya başladı bile!

Orijinal kadrodan geri dönen isimler,  Hugh Gant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Thomas Brodie-Sangster, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Olivia Olson, Marcus Brigstocke ve Rowan Atkinson.

24 Mart’ta BBC’de yayınlandıktan sonra, 25 Mayıs’ta da NBC tarafından tüm dünyada izlenebilecek devam filmini merakla bekliyoruz.

LOVE ACTUALLY GERİ DÖNÜYOR! (1)

Müşra Demir

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