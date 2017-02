LOVE ACTUALLY GERİ DÖNÜYOR!

Richard Curtis‘in 2003 yılında çektiği ve romantik komediler arasındaki kült konumunu yıllardır koruyan Love Actually filmi, bu kez kısa bir devam filmiyle geliyor!

10 dakikalık süresinde karakterlerin bugün ne yaptığını göreceğimiz bu kısa devam filminin asıl amacı, Curtis’in kurduğu hayır derneği Comic Relief aracılığıyla Red Nose Day‘e sponsor olmak. Filmin çekimlerinden kareler dün itibariyle sosyal medyada yayılmaya başladı bile!

Orijinal kadrodan geri dönen isimler, Hugh Gant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Thomas Brodie-Sangster, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Olivia Olson, Marcus Brigstocke ve Rowan Atkinson.

So this just happened. #rednosedayactually day 1 of filming. Might have cried a tiny bit. pic.twitter.com/DQ3GxNSwLp

— emma freud (@emmafreud) February 16, 2017