LÜKS DETAYLARIN MODERN TASARIMA YANSIMASI: MAURICE LACROIX AIKON KOLEKSİYONU





Maurice LacroixAIKON

Başarınızın farkına varın ve kendi kendinizin ikonun olun!

İkon olan çok az saat modeli vardır dünyada. Özgün ve yalın tasarımlarıyla dünyada tüm saat markaları arasından sıyrılarak başarılı tasarımlara imza atan Maurice Lacroix, 90’lı yıllarda ‘Calypso’modelini üretti. Bu ikonik saat modeli, şıklığıyla bilekleri süslerken günlük stilden özel davetlere kadar her stille kolayca uyum sağladığı için saat tutkunlarını cezbediyordu.

Üst segment saat sektörünün liderleri arasında yer alan Maurice Lacroix, 2016 yılında bu ikonik saat modelini yenileyerek yeni koleksiyonuna AIKON ismini verdi. Yeni ve modern tasarımıyla çağdaş zevklere hitap eden AIKON koleksiyonunlüks detayları, koleksiyonun şıklığını ve yüksekkalitesini ön plana çıkarıyor.

Şimdi sizin zamanınız. Kendi AIKON modelini seçme zamanı…

İkonik KoleksiyonunTeknik Özellikleri:

Yeni AIKON koleksiyonunun yuvarlak kasası, göze çarpan bezel ve bezeli sarmalayan 6’lı kolun bileşimiyle tasarlanıyor. Bu tasarım stiliyle, eşsiz bir kontrast koleksiyonda gözler önüne seriliyor. 6’lıkollar gücü ve dayanıklılığı temsil ederken aynı zamanda koruma ve sevgiyle kucaklamayı da simgeliyor.

AIKON saat modelinin kasası ve bileziğinde iddialı, keskin ve güçlü çizgiler yer alırken, en küçük detaylarına bile hakim olan usta işçilik, markanın tasarım uzmanlığını kanıtlar nitelikte. Maurice Lacroix, AIKON koleksiyonu ile stil sahibi saat tutkunlarının hem günümüzde hem de gelecekte tutkuyla sahip olmak isteyecekleri modeller sunuyor.

AIKON koleksiyonunun 1990 yılından beri klasikleşmiş modeli dahil tüm AIKON modellerinde tasarımsal açıdan ortak özellikler bulunuyor.AIKON, her zaman ikonikkoleksiyonlar arasında yerini alacak ve yüzyıllarca süregelen modelleriyle geçmişin izlerini hatırlatmaya devam edecek.

Maurice Lacroix, İsviçre saat ustalığı tecrübesini markanın özel tasarım ustalığıyla bir araya getirerek AIKON koleksiyonunun yaratıyor.Büyüleyici AIKON koleksiyonu ile tanışıp özgün stilinizi sergilemeye hazır olun. Şimdi sizin zamanınız. Kendi kendinizi ikonu olun!

The AIKON Chronograph 44mm

Referans / fiyat: ML-AI1018SS002131-1)

Rekabete meydan okuyan ve her daim başarının peşinden giden erkeklerin tercihi ‘kronograf’ özelliğine sahip.

The AIKON Chronograph 44mm saat modeli, mükemmelliği, sağlam karakteri ve özgüveni bileklerinizde sergileyeceğiniz bir tasarıma sahip.

Tüm AIKON saat modellerinde olduğu gibi bu model de kasa tasarımı, olağanüstü bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Kronometresi ile zamanı mükemmelce ölçen saat modeli, hem günlük hayatınızda hem de şık davetlerinizde stilinizle olağanüstü uyumu yakalıyor.

Geçmişte üretilen ikonik saat modelinin yeniden tasarlanmasıyla gümüş tonlarda kadrana sahip Chronograph 44mm modeli, yeni bir görünüme sahip oluyor.

Maurice Lacroix AIKON koleksiyonu ile Saat&Saat mağazalarında ve www.saatvesaat.com.tr’de tanışmaya hazır olun…



