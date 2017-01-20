MAKARNA GÜNLERİ EYLÜL AYINDA SAFRAN’DA!





InterContinental İstanbul’un muhteşem Boğaz manzarasına sahip restoranı Safran Restaurant 8-30 Eylül tarihleri arasında sunacağı “Makarna Günleri” menüsüyle, sizleri taze ev yapımı özel makarnaların sağlık ve lezzet dolu dünyasını keşfe davet ediyor.

‘Academie Intertationale de la Gastronomie’ ödülü ile uluslararası alanda da kabul gören Safran Restaurant’da Eylül ayı boyunca; Napoli usülü marinara sos ile servis edilen kırmızı pancar ve Mascarpone peynirli Ravioli’den, taze sebzeler ve pesto kreması ile süslenen Fettuccine Primavera’ya ve Yengeç ile servis edilen sübye mürekkepli Linguine’ye kadar eşsiz lezzetlerden oluşan makarna menüsünü tadabilirsiniz.

İtalyan lezzetlerini Türk şaraplarıyla taçlandırmayı unutmayın!

Siz de bu birbirinden özel lezzetleri tatmak için, InterContinental İstanbul içerisinde çatı katında yer alan Safran Restaurant’a mutlaka uğrayın.

