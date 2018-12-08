Maksimum 60 Saniyede Etkisini Göreceğiniz Göz Makyajı Temizleyicileri

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Göz makyajımızı temizlemek özellikle günün sonunda eziyet haline dönüşebiliyor.
İşte uykunuzdan ödün vermenize gerek kalmadan; maksimum 60 saniyede makyajınızı temizleyecek göz makyajı temizleyicileri:
HAFİF YAPILI TEMİZLEME YAĞI
Kiehl’s Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil
Bu hafif formül, içeriğindeki özel üç yüz yağı (antioksidanca zengin skualen, anti-enflamatuar çuha çiçeği ve cildi yatıştırıcı lavanta) ile hafifçe nemlendirierek, neredeyse sadece 30 saniyede su geçirmez rimelin her izini temizler.
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DURULAMAYA GEREK YOK
Avène 3-in-1 Makeup Remover
Birkaç saniye gözünüze masaj yapın, sonra fazlalığı pamuklu bir bezle hafifçe silin. Formülü ekstradan su gerektirmese de , yine de ultra-derinlemesine bir temizlik isterseniz, temizleme işlemini su ile sonlandırabilirsiniz.
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EKSTRA NAZİK
Lancôme Bi-Facil Double-Action Eye Makeup Remover
Özellikle su geçirmez maskaralar için harika bir tercih olan bu ürün; kalıntı da bırakmıyor. Çalkalayıp uygulayın.
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