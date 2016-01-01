MAKYAJ ARTİSTİNDEN MEGHAN MARKLE’IN KULLANDIĞI TÜM KOZMETİK ÜRÜNLERİ

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Herkesin merakla beklediği düğüne sayılı günler kala; Meghan Markle‘ın o gün nasıl bir görünüm tercih edeceğine dair merakımız daha da katlanarak artıyor.

Markle’ın doğal, canlı ve sağlıklı duran güzellik görünümlerini beğeniyorsanız; bu listeye kesinlikle göz atmanız gerek!

Meghan Markle’ın uzun süredir makyaj artisti olan Lydia Sellers; yıldızda kullandığı tüm ürünleri paylaştı:

“Göz altı bantlarını gerçekten çok seviyorum, çünkü gerçekten işe yarıyorlar! Ayrıca bu bantları uygulamak; daha yumuşak concealer uygulaması sağlıyor.”

Talika Eye Therapy Patches

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Meghan’ın fondötenini BeautyBlender ile uyguladığını açıklayan Sellers ekliyor; “Giorgio Armani Luminous Silk Foundation ürününün 3.5 rengini sağlıklı bir ton için bir iki damla 5.5 tonunu katarak kullanıyorum. Çok az yüz sadece tek bir tona sahiptir bu yüzden cildin derinliğini vermek için renkleri karıştırmayı seviyorum.

Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation in 3.5

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Sellers kusursuz bir uygulama için nemli BeautyBlender kullanıyor.

Beautyblender The Original Beautyblender

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“Concealer konusunda da farklı kombinasyonlardan hoşlanıyorum. Önce göz altlarını ve iç köşeleri aydınlatan YSL Touche Eclat kullanıyorum. Genelde 2.5 tonunu kullanıyorum. Ama tabii ki mevsime göre cilt tonu da değiştiğinden, sizin her zaman bir tık açık renk kullanmanızı öneririm.”

Yves Saint Laurent Touche Eclat Radiance Perfecting Pen in 2.5

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Sonrasında Bobbi Brown’un bu krem concealer’ını kullandığını söyleyen Sellers; Markle’a Beige tonunu uyguluyor.

Bobbi Brown Creamy Concealer in Beige

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“Ayrıca RMS Living Luminizer’ın Magic tonunu; elmacık kemikleri gibi yüksek noktalara uygulamayı seviyorum. Meghan’ın da favorisi çünkü disko topu gibi görünmüyor, cildin doğal ışıltısı gibi duruyor. “ RMS Beauty Living Luminizer in Magic 7/9

Sırada gözler var. “Meghan’da MAC’in Kohl Eyeliner’ının Teddy tonunu kullanıyorum. Gözlerini çerçevelemek ve bronz bir bitiş için göz içine sürüyorum.”

MAC Cosmetics MAC Eye Kohl in Teddy

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Ve tabii ki son olarak kirpikler! Sellers’ın dediğine göre Markle’ın güzellik anlayaşındaki estetiğin odak noktası kirpikler! “Harika bir maskara, he zaman makyajın doruk noktasıdır. Bir kaç kat uyguluyorum böylece daha hacimli bir görünüm elde ediyorum.”