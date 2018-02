MAKYAJ ARTİSTLERİNDEN ÇOK AMAÇLI KULLANABİLECEĞİNİZ 5 MAKYAJ MALZEMESİ ÖNERİSİ

Makyaj malzemelerinde “çok amaçlı kullanım”; her zaman aradığımız özelliklerden biri. Pratik olmaları, zamandan tasarruf sağlamaları ve kullanıldıkları her alanda etkili olmaları sizin için de önemliyse; ünlü makyaj artistlerinin önerilerine kulak verin:

Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow

” Makyaj kitimdeki bir numaralı ‘çok amaçlı ürün’ kesinlikle Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow. Yanaklarınızı yeniden boyutlandırabilir, sonra da aydınlatabilirsiniz. Aynı zamanda far veya bronzer olarak da kullanabilirsiniz.”

—GlamSquad artistik direktörü Kelli J. Bartlett

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant

“Bu ürünü hem nemlendirici, hem göz kapakları için primer hem de lip gloss olarak kullanıyorum. Aynı zamanda pigment ile karıştırıp far ya da ruj olarak da kullanabiliyorum. Bonus özellik olarak da; vücuda ışıltı efekti vermek için veya saçta ıslak görünüm yaratmak için bir numaralı tercihim oluyor.”

— Ünlülerin makyaj artisti Hector Simancas

NARS The Multiple / Maui tonu

” Makyaj kitimdeki bir numaralı çok amaçlı ürün bu. Çoğunlukla hem allık hem ruj olarak kullanıyorum. Sağlıklı ve dolgun dudaklar yaratmakta üzerine yok.”

—Yuki Hayashi, Streeters makyaj artisti

Stila Convertible Color in Petunia

“Işıltı gerektiren durumlar için her zaman Stila’nın bu kompakt ürününü çantamda bulunduruyorum. Hem yanak hem dudaklara uygulanabilir. Ayrıca Nars bronzerı da her daim yanımda taşıyorum. Çok hoş, hafif bir güneş etkisi yaratıyor; ayrıca far olarak da oldukça işe yarıyor.”

—Ünlülerin makyaj artisti Archangela Chelsea

NARS Bronzing Powder in Laguna