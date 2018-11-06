Makyaj Artistlerinden Onaylı En İyi Drugstore Aydınlatıcıları

Makyaj artistlerinin severek kullandıkları ve önerdikleri bu aydınlatıcılarla ışıldayan makyajlar garanti!

1# L’Oréal Paris True Match Lumi Glow Amour Glow Boosting Drops

Ödüllü bir aydınlatıcı olan bu ürünü likit formu sayesinde uygulaması çok kolay . Cildinizin parlatmak istediğiniz bölgelerine damlatarak istediğiniz miktarı ayarlayabilirsiniz.

2# Revlon PhotoReady Skinlights Face Illuminator

Oyuncu Samira Wiley ile birlikte çalışan makyaj artisti Robert Greene üç farklı rengi bulunan ürünün her cilt tipine uygun olduğunu ve mükemmel bir ışıltı sağladığını belirtiyor.

3# Rimmel London Kate Sculpting Palette

Kaley Cuoco ve Lucy Hale’nin makyaj artisti Jamie Greenberg’e göre allık, aydınlatıcı ve bronzlaştırıcı olmak üzere üç ürünü içinde barındıran bu palet sağlıklı bir ışıltı için doğru ürün.

4# NYX Cosmetics Born to Glow Liquid Illuminator

Makyaj artisti Kristine Cruz Parker , bu aydınlatıcının kremsi kıvamıyla cilt üzerinde uygulaması kolay olan, ince ve doğal yapıda bir ürün olduğunu belirtiyor. Parmağınızla yanaklarınıza, burnunuza, çenenize ve kaşlarınızın altına ufak dokunuşlarla uygulayıp, bir karıştırma fırçası yardımıyla ürünü dağıtmanızı tavsiye ediyor.

5# Physicians Formula Powder Palette Mineral Glow Pearls

Amy Schumer ve Carly Rae Jepsen’in makyaj artisti Andréa Tiller , “Bu ürünü seviyorum. Çünkü ince, yumuşak bir parıltı veriyor ve her cilt tonuna uyuyor” diyor.

6# Maybelline New York FaceStudio Master Chrome Metallic Highlighter

Toz aydınlatıcı kıvamındaki ürün yoğun bir ışıltı isteyenler için ideal. Özellikle güzellik ve makyaj bloggerları tarafından da fiyat performans açısından en çok beğenilen ve önerilen aydınlatıcıların başında geliyor.