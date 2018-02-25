MAKYAJ ARTİSTLERİNİN DE FAVORİSİ OLAN 7 GÖZ MAKYAJI TEMİZLEYİCİSİ





Göz makyajının,yüzümüzdeki diğer bölgelere kıyasla daha inatçı ve temizlemesi zor olduğu kesin. Peki işin uzmanları ünlü isimlerin göz makyajını temizlerken hangi temizleyicileri kullanıyorlar? İşte Lorde, Rita Ora, Sofia Richie gibi ünlü yıldızların makyaj artistlerinin de favorisi olan 7 göz makyajı temizleyicisi:

Babor Cleansing CP Eye Make-up Remover

Haim kızları, Lorde ve Sofia Richie’nin makyaj artisti Amber Dreadon; cilt güzellikleriyle ünlü genç yıldızların göz makyajını çıkarmak için Babor’un temizleyicisini tercih ediyor. “Çift katmanlı göz makyaj temizleyicileri seviyorum. İnatçı waterproof makyajlar için üstüne yok” şeklinde de ekliyor makyaj artisti.



Makeup Forever Sens’Eyes

Jel formüle sahip olan bu temizleyici Rita Ora’nın makyaj artisti Kathy Jeung’un da favorisi. Özellikle temizlemesi zor yoğun eyelinerlı makyajları çıkarmada mucize etkisi yaratan bu ürüne bir göz atın deriz.



Dr Alkaitis Mascara And Eye Makeup Remover

Eğer biraz daha doğal seçeneklerden yanaysanız, doğa dostu makyaj artisti Katey Denno‘ya kulak vermelisiniz. “Aslında basitçe sadece badem yağı. Ancak bileşenleri sayesinde waterproof göz makyaklarını bile oldukça etkili bir şekilde silebiliyor.



DHC Eye and Lips Remover

Brie Larson, Amy Poehler ve Lupita Nyong’o gibi ünlü isimlerin makyaj artisi olan Nick Barose, DHC markasının makyaj temizleme ürünlerini kullanıyor. Makyajı tek seferde çıkarabilmesi de cabası.



Fresh Soy Conditioning Eye Makeup Remover

Göz çevresindeki derimiz ekstra özeni hakediyor. Ünlülerin makyaj artisti Jamie Greenberg de bu durumun farkında. Bunun içinse Soy’un bu temizleme ürününü kullanıyor. “Pek çok insan slında göz makyajını yeterince iyi temizlemiyor ve beraberinde yatıyor. Bu yumuşak dokudaki temizleyici ise bu iyi temizleme işini zarar vermeden yapıyor.” şeklinde ekliyor.



Lancome Bi-Facil Non Oily Instant Cleanser for Sensitive Eyes

Hassas bir cildiniz mi var? Aynı zamanda biraz nemlendirme mi arıyorsunuz? Öyleyse makyaj artisi Louise Constad’ın favorisiyle tanışın. “Su gibi oldukça taze bir his veriyor. Juliette Binoche geçtiğimiz yıllarda beni bu ürünle tanıştırdı o günden beri kitimden ayırmıyorum.”



Bioderma Sensibio H2O

Burberry’nin makyaj artisti Wendy Rowe bu temizleyiciyi moda haftasında kullandığını söylüyor ve ekliyor: “Waterproff maskaraları ve takma kirpikleri kolaylıkla çıkarıyor. Üstelik yağlı bir yapısı da yok, yağlı temizleyicileri hiç sevmiyorum.” Üstelik ünlü makyaj gurusu Lisa Eldridge’ın da favorisi.

