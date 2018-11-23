Makyaj Artistlerinin Severek Kullandığı En İyi Drugstore Far Paletleri

Drugstore yani uygun fiyatlı far paletleri konusunda bu kez dünyanın en ünlü makyaj artistlerine kulak veriyoruz.

İşte makyaj artistlerinin severek kullandığı en iyi drugstore far paletleri:

L’Oreal Paris Color Riche La Palette Nude

Dünyaca ünlü makyaj artisti Jami Svay (Julianne Moore, Karlie Kloss ve Freida Pinto çalıştığı isimlerden bazıları), bu paletin favorisi olduğunu söylüyor.

“Bu palet ile kusursuz bir nude smoky göz makyajı yapabilirsiniz. Renkleri birer klasik, seyahat için ideal bir paketi var ve her göz rengine yakışacaktır.”

Wet n Wild Color Icon Eyeshadow Quad / Walking On Eggshells

Makyaj artisti Dana Rae Ashburn; bu paletin ona bir diğer favorisi olan Tom Ford Cocoa Mirage Palette’i anımsattığını söylüyor. Pratik, yüksek pigmentli ve uygun fiyatlı!

ColourPop Fame Pressed Powder Shadow Palette

Ünlülerin ve çekimlerin vazgeçilmez makyaj artistlerinden Mary Irwin, bu tonlarda soğuk tonlu bir palet bulmanın zorluğunun altını çizerek bu paletin neden favorisi olduğunu açıklıyor. Tek bir palette mat, saten ve metalik far bulmak mümkün.

Milani Bold Obsession Eyeshadow Palette

Ünlülerin makyaj artisti Nydia Figueroa’nın da favorisi olan palet; renkleri ve yüksek pigmentasyonu ile öne çıkıyor.Lüks paketlemesinden bahsetmiyoruz bile.

NYX Ultimate Shadow Palette

Parlak mücevher tonları ile gösterişli makyajları rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine aynı paletten bir kaç dokunuşla gündüz makyajını geceye çevirmeniz mümkün.

Milani Gilded Desires Face & Eye Palette

Milani’nin paletlerinin makyaj artistleri arasında popüler olduğu aşikar. Backstage’lerde makyaj artistlerinin hayatını kurtardığı hikayeleriyle; ünü gün geçtikçe artıyor.