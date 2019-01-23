Makyaj Öncesi Uygulayabileceğiniz Durulama Gerektirmeyen Temizleyiciler

Makyaj uygulamasından önce sabahları hızlı bir cilt temizliği olmazsa olmazlarımız arasında. Peki ya durulama işlemini es geçebileceğiniz temizleyicilerin de bulunduğunu söylesek? İşte durulama gerektirmeyen ve cildi başarılı bir şekilde temizleyen; makyajın hemen öncesinde uygulayabileceğiniz cilt temizleyiciler…

Origins United State Balancing Tonic

Botanik içeriklerin nane ile lük karışımından oluşan bu temizleyici; hindistancevizi asidi, cadı fındığı ve kafein ile cildi temizlemekle kalmayıp sıkılaştırıyor da.

Nip + Fab Glycolic Fix Daily Cleansing Pads

Eğer pedleri tercih ediyorsanız, bu glikolik asit içerikli ürün tam size göre. Cildi temizlemekle kalmayıp nemlendiriyor da. Yalnız uygulama sonrası dışarı çıkmadan önce en az SPF 30 koruma kullanmayı unutmamalısınız.

Glossier Solution

AHA, BHA ve PHA’yı bir araya getirerek cildi temizleyen bu ürün; daha mutlu ve sağlıklı bir cilt vaat ediyor.

Herbivore Prism Exfoliating Glow Potion

Laktik asit, şeker kamışı, glikolik asit, portakal sitrik asidi ve elma malik asidi içeriği ile nemli ve daha aydınlık bir cilt sunuyor.

Pixi Glow Tonic

Bu çok satan ürün cildi temizlemesinin yanında aloe vera, ginseng, cadı fındığı, biotin ve at kestanesi içeriği ile cildi besliyor da…

Cosrx One Step Moisture Up Pads

Eğer ultra nazik bir temizleyici arıyorsanız; kendinizi K-Beauty güzellik ürünlerine bırakmalısınız. Kore güzellik markalarının en ünlülerinden olan Cosrx içeriğindeki meyve yağları ile cildi derinlemesine besliyor.