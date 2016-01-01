MAKYAJDA ALTIN IŞILTISI İÇİN TERCİH ETMENİZ GEREKEN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Sezonun altın ışıltısına karşı koymak mümkün değil!

Eğer siz de bu gösterişli ve büyüleyici makyaj trendine ayak uydurmak istiyorsanız; işte edinmeniz gereken ürünler ve tonları!

Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter

Moonstone tonu özellikle beyaz tenliler için harika bir seçim olacaktır.

MAC Glitter

Altın ve holografik mi? İster yüze, ister vücuda isterseniz saçlarınıza uygulayabilirsiniz!

Stila Glitter and Glow Liquid Eye Shadow in Gold Goddess

Kalıcılığı ile de favorimiz!

Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter

Özellikle dans pistinde parlamak için ideal aydınlatıcı seçimi!

Essie Gel Couture in You’re Golden

Favori oje formülasyonunuz; şimdi favori renginizde…

Rouge Coco Gloss in Excitation

Bu ruj ile dudaklarınızı aydınlatmanız mümkün.

L’Oréal True Match Lumi Glotion

Makyaj altına primer olarak uygulayabilir veya makyajınıza ışıltı katmak için üzerine ekleyebilirsiniz.

Marc Jacobs Highliner Gel Eye Crayon Eyeliner in Mari(Gold)

Herkesin altın rengi bir eyelinera ihtiyacı vardır!

NYX Jumbo Eye Pencil

İster çizgi çekmek, ister göz makyajınıza ekstra ışıltı eklemek için kullanın.

Zoya Nail Polish in Nahla

Başka bir rengin üzerine de uygulayarak altın holografik etki yaratabilirsiniz.



