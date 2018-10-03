Makyajını Silmeden Yatanların Sabah İlk Yapması Gereken 5 Şey

Makyajınızı silmeden yattınız ve bebekler gibi bir uyku çektiniz. O zaman sabah ilk iş olarak bir yüzleşme yaşayacağınızı biliyorsunuzdur zaten. Bu yüzleşmeyi profesyonel bir şekilde yaşamanızı sağlayacak önerilerimiz ise aşağıda.

Sosyal hayat ve profesyonel iş yaşamı arasında bir denge kurmak kimi zaman oldukça yorucu olabiliyor. Bu gerekçe haklı çıkarmamakla birlikte, gece uyumadan önce makyajı silmeden, yatağa geçilebiliyor.

Fakat çok az çaba göstererek bile bu yaklaşım konusunda (bile bile makyajla uykuya dalmak) ustalaşmanız oldukça mümkün.

Burada radara aldığımız kısım; makyajlı bir şekilde gerçekleşen iyi bir gece uykusundan nasıl uyanacağınız ve sabah atacağınız o ilk adımlar.

Geç Olsun Güç Olmasın! Cilt Temizliği

Eğer yastığınız gece boyunca tüm makyajınızı “temizlememişse” sabah ilk iş olarak, yumuşak bir köpüklü temizleyici kullanarak, yüzünüzde kalan makyaj kalıntılarından kurtulun. Makyaj kalıntısıyla susuz kalmış cildi geri kazanmak için bir kolajen takviyesi veya nemlendirici kullanmak oldukça önemli.

Aydınlık Bir Yüz

Bir yüz masajı (genel olarak kan pompalama amaçlı) ile genel cilt tonunuzu geri kazanabilir ve aydınlatıcı bir astar kullanarak da bu süreci hızlandırabilirsiniz. Buradaki önemli nokta ise cildi kapatmak için nemli, hafif bazlı bir astar tercih etmek olmalı. kullanın.

Kolay uygulama ve doğal kaplama için kalem şeklinde, mineral bazlı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz. Makyaj sanatçısı Rachael Brook, aydınlatıcı özellikleri ile orta derece bir kapatıcı önermekte.

Gözlerinizin Gücü Adına

Gözlerinizin iç köşelerine ışıltılı bir vurgu uygulayarak, karanlığı ve şişkinliği hafifçe ortadan kaldırabilirsiniz. Beyaz veya nude renk göz kalemi kullanarak gözünüzün daha büyük ve “uyanık” görünmesini de elde edersiniz.

İçinde çok fazla parıltı olan bir şey asla kullanmayın. Bu şekilde doğrudan dans pistinde çalışacak gibi görünmeniz münkün. Daha dinç görünmek adına en sevdiğiniz maskaraya da şans verebilirsiniz

Daha Fazlasına Gerek Yok

Yukarıdaki ufak önerilerin haricinde gözlerinizdeki yorgunluğu makyajla kapatmaya kalkışmayın, bu geri tepebilir. Bu yaklaşım kanlı gözlerin görünümünü daha da kötüleştirebilir… Ve bunu kim ister? Hiç kimse.

Son Dokunuşlar

Gün boyunca başka nasıl “ayakta kalmayı” başarabilirsiniz? Rachael Brook, dudak makyajınızda her zamankinden biraz daha bronzlaştırıcı uygulayabileceğinizin altını çiziyor.