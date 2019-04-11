Makyajınızı Doğru Şekilde Temizliyor Musunuz?

Gün sonunda makyajınızı temizlemenin önemini biliyorsunuz. Peki bunu doğru şekilde yapıyor musunuz? İşte makyajdan arınırken sık yapılan hatalar!

Yüzünüzü sadece yıkamayın.

Uzun bir günün sonunda eve geldiniz. Yüzünüzü temizleyici ile yıkadınız. Bu size ferah bir cilt hissi verecektir. Ancak durum hiç de öyle değil. Biliyorsunuz ki su ve temizleyici jel/sabun yeterli değil. Daha derinlemesine bir temizlik yapmalısınız.

Göz makyajınızı doğru şekilde silin.

Göz ve göz çevresindeki deri oldukça hassas. Bu nedenle gözü doğru şekilde makyajdan arındırmak çok önemli. Ovalayarak temizlemek tahriş olmuş gözler ve kırışıklıklardan başka hiçbir şey sağlamaz. Bu yüzden ihtiyaç duyduğunuz miktarda göz makyajı temizleyicinizi disk şeklindeki pamuğa dökün. Makyajınızın yoğunluğuna göre pamukları bir süre bekletebilirsiniz. Ve ardından nazik oval hareketlerle makyajınızı temizleyin.

Göz kapaklarınızın kenarını unutmayın.

Göz kapaklarınızın kenarları rimel ve eyelinerın buluşma noktasıdır. Eğer bu bölgenin temizliğine özen göstermezseniz enfeksiyonlara veya tahrişe neden olabilir. Kenarları temizlemenin en iyi yolu ise, makyaj temizleyicisine batırılmış pamuklu kulak çubuğu kullanmak.

Sadece temizleme mendillerine güvenmeyin.

Makyaj temizleme mendillerinin çok kullanışlı olduğunu biliyoruz. Ancak sürekli olarak onlara sığınmak iyi bir tercih değil. Zira temizleme mendilleri sadece cildin yüzeyindeki makyajı temizler. Daha etkili bir cilt temizliği için yüzünüzü temizleyiciyle yıkamanız şart.

Temizlik sonrası bakımı es geçmeyin.

Makyaj temizleyici ürünler cildinizi doğal yağından da arındırır ve bu da cildinizin kurumasına yol açar. Bu nedenle temizlik sonrası nemlendirme işlemini kesinlikle rutin haline getirmelisiniz. Uygun cilt yağları veya kremler ile cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayın.