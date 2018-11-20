Makyajsız Bir Görünümle Gözleri Büyütmenin İncelikleri

“No-makeup” makyajı yani makyaj yapmamışsınız gibi görünen doğal makyaj son zamanların en popüler güzellik trendlerinden. Siz de bu trendi severek uygulayanlardansanız, gözlerinizi yoğun bir göz makyajı olmadan nasıl büyük göstereceğinizi merak ediyor olmalısınız.

Maybelline New York’un Makyaj Direktörü, doğal görünümlü ve daha büyük gözler için açık tonda rimel öneriyor.

Bu makyajın ana noktası şu: Maskarayı kirpik diplerine ve her kirpiği maskara fırçasına yerleşecek şekilde ayarlayarak uygulamak gerekiyor. Böylece doğal bir göz kalemi etkisi oluşacak ve bu da gözleri büyük gösterecek.

Uygulama adım adım şu şekilde:

-Öncelikle kahverengi veya koyu kahverengi gibi siyahtan daha doğal renkte bir maskara edinin.

-Maskaranın fırçaya eşit bir şekilde dağıldığından emin olun.

-Daha sonra fırçayı direkt olarak kirpik köklerinize oturtun ve kirpik uçlarına doğru yukarı doğru tarayın. İstediğiniz görünümü elde edene kadar her iki göze de uygulamayın sürdürün.

Hazırsınız! Büyük ve aydınlık bakışlarla çevrenize dikkat çekici bakışlar atabilirsiniz.