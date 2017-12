2008 yılında çekilen serinin ilk filmi Mamma Mia, kalplerimizi eritmeyi başarmıştı.

Şimdi de aynı duyguları 2018 yılında vizyona girecek olan müzikal komedi Mamma Mia! Here We Go Again için hissetmek için hazırız!

Başrollerinde Lily James, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan gibi özel oyuncuların yer aldığı filmin oyuncu kadrosunun cezbedici etkisi de ortada.

Sizi, filmin ilk trailer’ı ile baş başa bırakıyoruz.