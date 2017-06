MAMMA MIA FİLMİNİN İKİNCİSİ GELİYOR!

Vizyona girdiği 2008 yılında hem gişe rekorları kırıp hem de pek çok dalda ödüle aday olan, Meryl Streep‘in başrolünde olduğu ABBA müzikali Mamma Mia!‘nın devam filmi geliyor!

20 Temmuz 2018 tarihinde vizyona girmesi planlanan devam filminin adı ise Mamma Mia: Here We Go Again! olarak açıklandı.

Yine 70’lerin kült müzik grubu ABBA şarkılarından oluşacak müzikal filmde; ilk filmdeki Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper, Julie Walters ve Christine Baranski ‘den oluşan orijinal kadronun eksiksiz yer alması planlanıyor.

Ancak bu kez hikayenin merkezinde ilk filmde gördüğümüz “baba adaylarından” birinin olabileceği konuşuluyor.

Devam filmini merakla bekliyoruz!