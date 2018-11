Mandy Mooore’un Göz Kamaştıran Pembe Gelinliği

Pin it

Jessica Biel, Anne Hathaway ve Elizabeth Taylor’ın ayak izlerini takip eden Mandy Moore, düğünü için “beyaz” renk olmayan bir elbise tercih etti.

This Is Us dizisinin 34 yaşındaki yıldızı Mandy Moore, müzisyen sevgilisi Taylor Goldsmith ile Los Angeles’ta sessiz bir “boho stil” törenle evlendi.

Bu özel günde Rodarte tarafından hazırlanan pembe bir gelinlik giyen Moore, göz kamaştırıcı görünüyor.

Çiçek ve küçük noktalarla hareketlenen gelinlik, pembe aksesuarlarla da mükemmel eşleşmeye kavuşmuş.

Makyajında da pembe tonlar tercih eden Moore; nude bir ruj, pembe allık ve pembe göz farıyla zarif duruşunu daha da parlatmayı başarmış.

Rodarte Haute Couture İlkbahar / Yaz 2018 koleksiyonuna ait olan bu elbiseyi daha önce pek çok yıldız da tercih etmişti.