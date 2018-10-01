Mango Men Koleksiyonlarının En İkonik 10 Parçası Kapsül Koleksiyon Haline Geliyor

Mango 10.yılı yılını kutlamak için Mango Men Koleksiyonlarından en ikonik 10 parçayı seçip kapsül koleksiyon haline getiriyor. Zamansız modelleri özenle seçtiği materyeller ile harmanlayarak, kaliteye öncelik veren Mango sofistike bir dokunuş ile maskülen ve maceracı bir tarz yarattı.

Car Coat (Araba paltosu)

Klasik bir kesimi olan bu yeni paltonun tasarımında detaylara öncelik verilmiş. Bileklerdei kemerleri ya da ön tarafında gizli cepleri bulunuyor.

Dağınık Blazer (Unstructured Blazer)

100% yünden yapılmış bu zamansız parça hem çok hafif hem çok sade. Vatkasız tasarlanmış bu ceket rahat bir görünüm veriyor.

The Shearling Jacket

Çift taraflı deri ile tasarlanmış bu ceket bu sezonun başyapıtı olacak. İçindeki kürk vücut sıcaklığını koruduğu için kış günleri için ideal bir seçenek oluyor.

İtalyan gömlek (The Italian Shirt)

Bu gömlek herhangi bir kıyafete elegans ve nüans katacak. Yüksek kalite italyan kumaşları ile tasarlanan gömlek mavi ve beyaz çizgilerle renklendirildi.

The Selvedge Denim

İlk yapılan kottan esinlenerek tasarlanan bu pantolon klasik birkaç detaya sahip. İndigo renkte yapılmış bu pamuk pantalonun 5 cebi ve kenar kumaşları mevcut.

Slim-Fit pantolon (The Slim-Fit Trousers)

Bu pantalon iki farklı kumaş seçeneği ile geliyor: 100% italyan yünü veya italyan pamuğu. Dar kesimiyle 5 cebe sahip.

Kaşmir kazak (The Cashmere Knit)

100% kaşmirden yapılmış bu kazağın yün örgü detayları bulunuyor ve iki farklı yaka detayı ile sunuluyor: yüksek yaka veya yuvarlak yaka.

Kullanışlı alışveriş çantası (The functional Tote Bag)

Yeni deri alışveriş çantası her görünüme uyacak bir aksesuar. İspanya da yapılan çantanın materyeleri kaliteleri sebebiyle seçildi: 100% pamuk ve 100% deri.

Spor ayakkabılar (The premium Sneakers)

100% italyan derisinden yapılan bu ayakkabılar yenilenmiş bir klasiğin örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Polarize güneş gözlükleri:

Asetattan yapılan ve polarize edilmiş bu gözlükler sinemanın altın yıllarını hatırlatır nitelikte ve doğal görüntüleriyle güneş koruma için mükemmel bir seçenek sunuyor