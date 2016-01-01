MANGO ÖZEL BİR PARTİ İLE LİZBON’DAKİ YENİ AMİRAL MAĞAZASININ AÇILIŞINI KUTLADI





Bu etkinlik markanın Portekiz pazarındaki 25. yıldönümü ile denk geldi.

Katılımcılar arasında Julia Restoin, Camille Charrière, Yasmin Sewell, Jeanne Damas, Aleksandra Woroniecka, Alessandro Squarzi, Quim Gutiérrez ve Mark Vanderloo yer aldı.

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Barcelona, 4 Aralık 2017 – MANGO Lizbon’daki dos Restauradores Meydanı’nda yeni amiral mağazasının açılışını yaptı. 1931 yılında mimarlar Cassiano Branco ve Carlo Florencio Dias tarafından art deco sanat akımı tarzında dizayn edilmiş, sembolik Teatro Edén binasında markanın yeni mağazası 30 Kasım Perşembe kapılarını açtı.

Mekanda, müşterinin deneyimini belirgin şekilde iyileştirerek, tüm koleksiyonları daha geniş ve dinamik bir alanda birleştirmeye odaklanan, MANGO’nun yeni mimari ve iç tasarım konsepti görülmektedir. 10 metre yüksekliğinde, 34 ton ağırlığındaki omurgalı merdiven mağazanın merkezi eksenini oluşturmaktadır.

Üstelik açılış, 1992 yılında markanın Uluslararası genişlemesindeki sürecin başlangıcı olan, firmanın Portekiz’de bulunması’nın 25. yıldönümü ile denk geldi. Kutlama, Yeşil Burun Adasından gelen şarkıcılar Mayra Andrade ve Jon Luz’un performansının yer aldığı resepsiyon ile öğle saatlerinde başladı. Yeni MANGO amiral mağazası, sayısız basın aracına ve firmaya hep sadık kalan #mangogirls eşliğinde tanıtıldı. Diğerlerinin yanı sıra, Julia Restoin, Jeanne Damas, Yasmin Sewell, Camille Charrière, Diletta Bonaiuti, Lucy Williams, Blanca Miró, Aleksandra Woroniecka ve Natalie Joos sosyal ağları aracılığıyla açılışın detaylarını açıkladı.

Gece yarısı geldiğinde, başkentin en eski binalarından biri olan, ulusal bina Palacio Belmonte, özel bir partinin sahnesine dönüştü. 250’den fazla davetli, Mayra Andrade & Branko’nun gösterisi ve öncesinde DJ Daniel Baughman ile büyük kutlamanın keyfini çıkardı.

Birçok kişinin yanı sıra, Victoria Guerra ve Joana Ribeiro gibi artistler, görüntü artisti André Saraiva ve ilüstratör Victoria Fernández gibi isimlerin katılımı ile Lizbon şehrinin kültürel çeşitliliği davette de kendini gösterdi. Ayrıca Quim Gutiérrez, manken Mark Vanderloo ve moda ikonası Alessandro Squarzi gibi tanınmış yüzler de vardı. Alessandro Squarzi şöyle belirtti: MANGO böyle önemli bir açılışı benimle paylaştığı için çok mutluyum. Uluslararası düzeyde bir moda firmasının 25 yıl boyunca konumunu sürdürebilmesi çok büyük bir güç ve çalışma gerektiriyor ve bunu sağlamış olmakla böyle büyük bir kutlamayı hak ediyor.



