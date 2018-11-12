Mango Yeni Sezondan Gece Stili Parçalarını Sokak Görünümüne Uyarlamanın Yolları

Gece görünümünüzü, gündüz stiliyle yan yana getirebilmek için sınırları zorlayacak önerileri artık bir kenara bırakabilirsiniz.

Kuralları, Mango Sonbahar – Kış 2018 koleksiyonundan parçalarla yıkmaya hazır mısınız? O ışıl ışıl parlayan topuklu ayakkabılarınızı, gündüz köpeğinizi gezdirirken de giyebilirsiniz, değil mi?

Ya da partiden çıktığınız gibi sabah arkadaşlarla edeceğiniz kahvaltıya etkileyici bir şekilde dahil olmanız mümkün.

Bir görünümün; gündüz sokak stiline uygun ama bir gece için de yeterince göz kamaştırıcı olması nasıl mümkün olabilir? Şaşkınlığınızı aşağıdaki önerilerle giderebilirsiniz.

Mango Sonbahar – Kış 2018 koleksiyonundan seçtiğimiz bu parçaları; sürekli değişen ve hiç bitmeyen programlarınıza uyum sağlaması, gündüz-gece ikilisini mükemmel bir şekilde yan yana getirmesi ve tabii ki bir fark yaratmanız için gardırobunuza mutlaka eklemelisiniz.

Haydi, yeni anahtar parçalarınızla tanışın!

Suni Kürklü Etol

Elbise ve tulumlarınızı hareketlendirmenin en garantici yolu bu sezon da suni kürklü etoldan geçiyor, hatırlatalım.

Hem gündüz hem de gece için uygun olan bu parça için mükemmel eşleşme için aradığınız ilham Mango Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonunda.

Kristal Uçlu Küpe

İhtiyacınız olan o son dokunuş sırrı; Mango Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonudaki bu kristal uçlu küpede. İster parti ruhunuzu vurgulamak için isterseniz de sokak stilinizi imza bir parçayla parlatmak için.

Triko sweatshirt

İşte o anahtar parçalardan biri daha.

Bu kırmızı triko sweatshirt, gündüz skinny jean ile gece ise kırmızı bir saten elbise ya da etekle mükemmel uyumu yakalamanızı sağlayacak. Kemer ve metalik ışıltılı aksesuarlar ise bu kombinin en önemli eşlikçileri.

Kadife Elbise

Kadifenin insanı etkileyen o dokusunu hissedin.

Kristal taş bantlı sandalet ve işlemeli bucket çanta ile gecenin yıldızı olmaya adaysınız. Sokak stili için ise ihtiyacınız olan kabartma tokalı bir kemer ve gümüş rengi yarım bot olacak.

Metalik Mini Elbise

Eğlence şimdi başlıyor. Gece ve gündüz arasında yumuşak bir geçiş yapmak için tokalı kemerler imdadınıza yetişecek.

İşlemeli çantanızı gündüz de büyük bir güvenle kullanabilirsiniz. Unutmayın, siz sıradan bir yolcu değilsiniz.