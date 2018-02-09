MANGO’DAN DOĞA VE İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞA VURGU





Mario Sorrenti tarafından çekimleri yapılan yeni MANGO kampanyası, doğa ve insanlar arasındaki bağa yapılan bir vurgu.

MANGO, Mario Sorrenti tarafından fotoğraflanan, yakınlık ve insanların arasındaki bağa gerçek bir bakış niteliğindeki 2018 İlkbahar Yaz kampanyasını sunuyor. Anna Ewers, Amber Valletta ve Noah Mills, bu birleştirici mesaj için poz veriyor ve farklı kişilikleri bir gruba olan aidiyet şeklindeki tek bir konsept altında yansıtıp bir araya getiriyor. Çorak bir doğa ortamında çekilmiş bu karma koleksiyona ait fotoğraflar, doğallığın ve moda ile yeni teknolojilerin bir araya gelişini inceleyen İtalyan fotoğrafçının bakış açısını vurguluyor. Bu anlamda marka, sosyal ağları içeren ve kullanıcılarının modellerin imajına karar vermek bakımından başrolde yer almalarını sağlayan bir koleksiyon yaratmak istemiş.

Bu girişim MANGO’nun modaya, eğilimlere ve markanın sunduklarına yönelik örtüşen ilgi alanları bulunan kişiler arasında bir birliktelik kurarak müşterileri ile ortak alanlar yaratmak şeklindeki aynı amaçla benimsediği diğer girişimlerle bağlantılı. Bu projenin en önemli örneklerinden birisi, tüm dünyadan kullanıcıların MANGO koleksiyonları hakkındaki kendi kişisel yorumlarını sunabileceği #MangoGirls. Kadınlara yönelik koleksiyonda birbirini tamamlayan ve oversize giysiler ile kombine edilebilen transparan parçalı ince ve hafif giysiler göze çarpıyor.

Kumaşlarda, nötr renklerden oluşan bir palet ile bir araya geldiğinde organik ve doğal izlere sahip giysiler oluşturan kabartma ve krep, pilili, baskılı dokular öne çıkıyor.

Erkeklere yönelik koleksiyon ise pamuk ve keten gibi el yapımı görünümlü doğal kumaşlar ile geniş ve rahat hatlara sahip yapısız dikimleriyle dikkat çekiyor. Nötr tonlardaki çizgili baskılar, giysilere görsel bir hava, yumuşak ve kaliteli bir görünüm kazandırıyor. Deri aksesuarlar ve dokulu kumaşlar, parçalara kullanışlılık sağlanması amacıyla kullanışlı detaylar içeriyor.

