MANGO’NUN MADRİD SERRANO’DA AÇILAN YENİ FLAGSHIP STORE’U



MANGO, Madrid’in simgesel caddesi Serrano’da yer alan yeni flagship store’unun açılışını gösterişli bir kutlamayla gerçekleştirdi.

Binanın orijinal yapısının restore edilmesiyle oluşturulan mekân 2000 m²’lik satış alanına sahip ve Kadın, Erkek ve Çocuk koleksiyonlarını içeren dört kata yayılıyor.

MANGO, açılışı kutlamak için, etkinlikte ev sahipliği rolünü üstlenen sanat yönetmeni ve danışmanı Sofía Sánchez de Betak gibi moda sektörünün uluslararası isimlerini dün Serrano caddesi 60 numaradaki yeni mağazasında bir araya getirdi.



Davetliler, Julia Restoin, Veronika Heilbrunner, Yasmin Sewell, Jeanne Damas, stilist Aleksandra Woroniecka ve influencer’lar Camille Charrière, Blanca Miró, Diletta Bonaiuti ve Chiara Capitani gibi ünlülerin yanı sıra ulusal ve uluslararası moda editörleri ve gazetecileri bir araya getiren bu yeni mekânda özel bir turun keyfini çıkarttı.

Aynı gece, MANGO, Club Cha Cha (El Principito)’da Dj John Talabot ve Hugo Capablanca’nın şarkıları eşliğinde 500’ün üzerinde davetliye bir parti düzenledi. Partiye, aktör Quim Gutiérrez; fotoğrafçılar Nacho Alegre, Gorki Postigo, Jordi Labanda ve Juan Gatti; gazeteci ve sunucu Ana García Siñeriz; tasarımcı Alejandro Gómez Palomo ve stilist ve fotoğrafçı Inés Ybarra gibi tanıdık yüzler katıldı. Ayrıca; model Mark Vanderloo ve illüstratör ve model olan Langley Fox Hemingway gibi uluslararası isimler de daveti kaçırmak istemedi.

Serrano caddesi 60 numarada bulunan mağaza, markanın kişiliğini yansıtmak için tasarlanmış sofistike ve modern bir mekân. MANGO’nun son dönemde mağazalarında uyguladığı mimari ve iç tasarım konseptini sergiliyor ve hedefi, bütün koleksiyonları daha geniş ve dinamik olan tek bir alanda bir araya getirerek müşteri deneyimini dikkate değer ölçüde iyileştirmek.

Yeni mekânda eklektik bir görünüm sunan materyaller ve dokular karışımı mevcut. Kültür bitkilerinin ve farklı dekorasyon stillerinin kombinasyonu, müşterileri mağazayı son derece rahat bir şekilde keşfetmeye davet eden hoş bir atmosfer yaratıyor.

İç dekorasyon kadife ve deri dokunuşlarına sahip şık mobilyaların ve mermer, beton, ahşap ve doğal taş gibi unsurların kullanımına dayanıyor. Ayrıca, mağazadan erişilebilen ve metal vitrinlerin içine yerleştirilmiş mankenlerden oluşan bir serginin olduğu iç bahçe de mevcut.

Megastore, MANGO’nun satış noktalarına yerleştirmeye başladığı dijital soyunma odaları, e-ticket, PayGo ödeme fonksiyonu ve Shazam In-Store uygulaması gibi en yeni teknolojik gelişmelerle donatılacak. Ayrıca, Wi-Fi ve Click & Collect için özel bir alan da sunacak.

