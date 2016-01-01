MANGO’NUN YENİ JOURNEY KAMPANYASININ YÜZÜ PERNILLE TEISBAEK İLE ÖZEL RÖPORTAJ





Mango’nun yeni Journey kampanyasının yüzü PERNILLE TEISBAEK…

Minimalist ve trendy dünyasını keşfetmek için Kopenhag’da #mangogirl kızı ile birlikte bir gün geçiren Mango, kampanya için birbirinden renkli karelerini bize özel paylaştı.

İskandinav stili ile tanınan Pernille, gündelik, rahat ve aynı zamanda klasik parçaları özel bir dokunuş katarak kombinlemeyi seviyor. Onu ilginç kılan da, bir tezatlık oluşturarak giydiği bu kombinler… Pernille Teisbaek, kendine özgü, eşsiz bir İskandinav yaşam stili ile karşımıza çıkıyor.

Pernille Teisbaek ile çok özel söyleşimiz haziran sayımızda!

