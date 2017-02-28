MANGO’NUN YENİ YÜZÜ BARBIE FERREIRA’YI 10 SORUDA TANIYIN

Violeta By Mango’nun yeni yüzü 19 yaşındaki ünlü model Barbie Ferreira’yı 10 soruda tanıyın:

Modelliğe nasıl başladın?

16 yaşında, lise öğrenimim sürerken American Apparel markası için modellik yaparken başladım. Sonunda fotoğrafçılar ve müşterilerle bir araya geldim ve sonunda anlaşmayı imzaladım.

“Her bedende sağlıklı” fikrinin savunucusu olarak tanınıyorsun. Sence kadınlar neden hayatlarını dolu dolu yaşamak için “kusursuz vücuda” kavuşana kadar bekliyorlar?

Bence kadınlar her zaman nasıl görünürlerse görünsünler yeterince iyi bulmuyorlar. Hatta en güzel insanlar bile plastik cerrahiye başvuruyor çünkü hiçbir şey yeterli değil. Kusursuz vücut diye bir şeyin olduğunu düşünmeleri kadınların suçu değil; zayıflama endüstrisinin ve en küçük bedenin sağlıklı olduğu promosyonunu yapan medyanın suçu.

Modelliğe başlayacak olanlara nasıl bir tavsiye verirsin?

Henüz mükemmel bir endüstri değil, hatta bundan uzak. Bu sizin seçtiğiniz bir endüstri değil ve sonsuza dek sürmüyor. Eğitiminize devam edin ve hayat için planlarınızın ne olduğunu bilin; modelliğe bir kariyer olarak güvenmeyin.



Şimdiye kadar aldığın en iyi stil önerisi neydi?

Hiçbir zaman harika bir stil önerisi almadım. Genelde bedenime göre şekillenir çünkü kıvrımlıyım. Kendinizden emin olduğunuz sürece her şeyi giyebileceğinizi ve bunun en rahat şey olduğunu öğrendim.

Stil ikonun kim?

Rihanna! Deneysel stilini seviyorum.

En çok ne zaman kendini vücudundan emin hissediyorsun?

Sıcak bir banyo sonrası vücudumu nemlendirip bakım yaptığım zaman.

Sana şimdiye kadar sosyal medyadan gelen en ilginç yorum neydi?

Favori yorumlarım genelde kendisine sosyal medyada yer bulamayan genç kızlardan geliyor. Bana, ekranda değişim yaratmak isteyen 14 yaşındaki halimi hatırlatıyorlar.

Yeni Violeta koleksiyonu hakkında ne düşünüyorsun?

Harika! Çok renkli ve coşkulu. Gençlik dolu ama aynı zamanda her yaş için uygun.

Mango/Violeta çekiminden en beğendiğin parçalar hangileri?

Büyük bir jean fanıyım, bu yüzden açık renk yıkanmış jeanlere bayıldım. Desenli bomber ceketler ve floral üstlere de.

Bu sezonun trendlerinden favorin hangisi?

Trendlerden hoşlanmam ama şu sıralar her yerde olan eğlenceli pantolonları seviyorum.



