MANGO’NUN YENİ YÜZÜ BHUMIKA ARORA’YI 8 SORUDA TANIYIN





Mango’nun her bir bireyin özgünlüğünü kutlayan Bir Benzersizlik Hikayesi Kampanyası’nın yüzlerinden 29 yaşındaki Bhumika Arora’yı 8 soruda tanıyın.

Mango çekimlerinde en sevdiğiniz 3 parça neydi?

Beyaz tube top, denim ceket ve Lyn’in giydiği beyaz kaban.

Mango kızlarına önerebileceğiniz en havalı kombin ne olurdu?

Kampanyada giydiğim beyaz tube top, beyaz ceket ve iyi bir jean.

Modada favoriniz hangi sezon?

Bence İlkbahar çünkü ne çok soğuk ne de çok sıcak. Kış aylarının fanı sayılmam ama yine de ince ceketler giymeyi seviyorum.

Eğer şöhretini bir topluluğun özgürlüğü ya da eşitliği için kullanacak olsan bu ne olurdu?

Tek bir topluluk seçemem, eşitlik herkes için oldukça önemli ve aynı zamanda eşitliğin anlamı bu. Dolayısıyla herkes ve her stereotip için özgürlük!

Modellik yapmadığın zamanlarda ne yapıyorsun?

Hint yemekleri pişirmeyi, ailemle vakit geçirmeyi, uzun yürüyüşlere çıkmayı; spor ve yoga yapmayı seviyorum. Aynı zamanda dünyanın çevresinde olup biten; çaresiz hissettiğim için kötü hissettiğim konulara dikkat çekmeye çalışıyorum.

Beğendiğin başka modeller var mı?

Güçlü bir enerjiye sahip pek çok modele hayranım. Mesela Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio gibi. Hindistan’da modelliğe başladığım ilk günden beri onlara hayranım ve YouTube’dan videolarını izleyerek pek çok şey öğrendim.

Etnik kökleriniz farklı olunca modellik biraz daha zorlaşıyor olsa gerek. Diğer modellerden daha kötü hissettiğiniz zamanlar oldu mu?

Etnik kökenim nedeniyle kendimi farklı hissettiğim oldu zira diğer modellere oranla sayıca daha az bir topluluk oluşturuyoruz ancak kendimi asla diğerlerinden daha aşağıda hissetmedim. İnsanlar her zaman çok sıcakkanlı ve destekleyici ama yine de işleri daha iyi hale getirebilecek tek bir şey varsa o da benimle ortak etnik kökene sahip olanların endüstride azınlık haline gelmediği zaman olacak.

Bir gününü geçirmek istediğin (herhangi bir dönemden) bir moda ikonu var mı? Varsa, neden?

Bayıldığım pek çok insan var ama aslında daha çok işlerine hayran olduğum insanlarla ve onların çalışmadaki benzersiz tarza sahip yaklaşımlarıyla tanışmaktan hoşlanıyorum.



