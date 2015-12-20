MANGO’NUN YENİ YÜZÜ SOPHIA AHRENS’İ 8 SORUDA TANIYIN





MANGO’nun Mayıs 2017 kampanyası hayallerinin macerasını yaşayarak, dünyayı gezen üç kızın (Alanna Arrington, Sophia Ahrens, Arizona Muse) hikayesini sunuyor. Yaz sezonunu karşılamak için ilham alacağımız bu üç modelden Sophia Ahrens ile yan yana geldik ve onu daha yakından tanımak için kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Eminiz ki, siz de bizim gibi onu keşfetmeyi çok seveceksiniz.

Modellikteki en iyi deneyimin neydi?

Seçemeyeceğim kadar çoklar! MANGO kampanyasıyla ilgili olan kesinlikle; karanlıkta iPhone’larımızın ışıklarını ve meşaleleri kullanarak bota geri dönüş yolunu bulmaya çalıştığımız andı; gelgitler sonucu mercanlar ortaya çıkmıştı. Ne maceraydı ama! Ayrıca Prada kampanyası ve Anthony Vacarello defilesinin açılışını yapmam da unutamayacağım anlardan.

Mango kızlarına vereceğin en havalı stil önerisi ne olurdu?

En önemli şey kendiniz olmanız. Yaz için büyük küpeler takmayı ve cesur renkler giymeyi seviyorum.

Şu sıralar playlist’inde en çok kimleri dinliyorsun?

Akustik coverları, Hans Zimmer, Ed Sheeren ve Ambassadors ‘ı seviyorum.

Bir gününü geçirmek isteyeceğin bir moda ikonu (ya da dönem) var mı? Varsa kim ve neden?

Peter Lindbergh en büyük ilhamlarımdan biri. Ondan pek çok şey öğrenebilirmişim gibi hissediyorum. Ve kesinlikle Karl Lagerfeld. Onun yaratıcılığı ve Karlism hareketi beni büyülüyor. Oldukça yaratıcı bir dahi ve beni ilham konusunda asla hayal kırıklığına uğratmıyor.

Model olmak isteyenlere ne önerirsin?

Kendiniz olun, hatalarınızdan ders çıkarın ve bu hataları gözünüzde büyütüp geri adım atmayın. Eğer bir şey doğru ya da planlandığı gibi gitmiyorsa bunu ders alınacak bir şey olarak görün ve kendinize inanın. Herkes bir noktada mücadele eder. Mücadelenin üstesinden gelmek ve yola devam etmek sizi iyi hissettirecektir.

Kusursuz Instagram fotoğrafı için tüyoların var mı?

Herkesin mükemmel tanımı farklıdır. Benim için mükemmel farklı olandır. Yani mükemmel Instagram fotoğrafı bana göre farklı ya da aptalca ya da komik olan; size kahkaha attırabilen karedir.

Eğer model olmasaydın şu anda ne yapıyor olurdun?

Oyunculuk ya da kişisel antrenörlük olabilir. Belki üniversiteye giderdim.

Pek çok model endüstrideki farklı alanları da deniyor; yazarlık, editörlük, tasarımcılık ya da fotoğrafçılık gibi. Sen de bunlardan birini yapmayı düşünüyor musun?

Fotoğrafçılık; tıpkı yazarlık veya film gibi beni fazlasıyla büyüleyenler arasında. Bir sette kreatif direktör olabilirim (bir Tim Walker seti hayal edin); hayal gücümün uçmasına ve yaratıcılığın patlamasına izin verebileceğim bir yer tam benlik olurdu. İşte işimi bu yüzden seviyorum. Yaratıcılık. Hayalini kurduğunuz şeyin gerçeğe dönüşme ihtimali. Modellik dışında yaratıcılığımı kullanabileceğim pek çok alan var!



