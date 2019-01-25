Sosyal Medya Hesapları
Instagram 142K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 14K
Google Plus 0
Pinterest 639

Manikürünüze Farklı Bir Hava Katacak En İyi Simli Ojeler

İster tek olarak sürün, isterseniz başka bir ojenin üzerine top coat olarak…

Bu olay sürülen pratik simli ojelerle; manikürünüzü bir anda farklı bir havaya sokabileceksiniz!

Kapak resmi: SoNailicious

Butter London Nail Lacquer / Lovely Jubbly

Bu renk ile içinizdeki disko kraliçesini ortaya çıkarın!

Ciate Gelology Nail Polish / Midnight in Paris

Tıpkı gece gökyüzünden çekilmiş bir fotoğraf gibi; koyu mavi ve yıldıza benzeyen gümüş ışıltılara sahip.

Deborah Lippmann Glitter Nail Polish / Happy Birthday

İri payet ve gökkuşağı renklerini sevenler için!

Essie Nail Polish / Night Owl

Denizkızı görünümüne doyamıyorsanız; bir de bu ojeyi deneyin.

Jinsoon Nail Polish / Soiree

Bir elmas gibi ışıldamaya hazır olun!

Nails Inc. The Future Is Fairy Nail Polish Duo

Bu inci renginde ve simli olmak üzere iki farklı ojeden oluşan set; maksimum ışıltı için ideal!

Smith & Cult Nail Lacquer / Dirty Baby

Bu koyu obsidyen rngi; içineki simleri göstermek için harika bir baz oluşturuyor.

OPI Nail Lacquer / You Little Shade Shifter

İster top coat olarak uygulayın isterseniz tek olarak. Sonuç her şekilde mükemmel!

Sally Hansen Mega Strength / Wild Card

Platin pudra ile formüle edilen bu oje, altın rengini sevenler için kusursuz bir seçim olacak.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için