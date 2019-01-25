Manikürünüze Farklı Bir Hava Katacak En İyi Simli Ojeler

İster tek olarak sürün, isterseniz başka bir ojenin üzerine top coat olarak…

Bu olay sürülen pratik simli ojelerle; manikürünüzü bir anda farklı bir havaya sokabileceksiniz!

Kapak resmi: SoNailicious

Butter London Nail Lacquer / Lovely Jubbly

Bu renk ile içinizdeki disko kraliçesini ortaya çıkarın!

Ciate Gelology Nail Polish / Midnight in Paris

Tıpkı gece gökyüzünden çekilmiş bir fotoğraf gibi; koyu mavi ve yıldıza benzeyen gümüş ışıltılara sahip.

Deborah Lippmann Glitter Nail Polish / Happy Birthday

İri payet ve gökkuşağı renklerini sevenler için!

Essie Nail Polish / Night Owl

Denizkızı görünümüne doyamıyorsanız; bir de bu ojeyi deneyin.

Jinsoon Nail Polish / Soiree

Bir elmas gibi ışıldamaya hazır olun!

Nails Inc. The Future Is Fairy Nail Polish Duo

Bu inci renginde ve simli olmak üzere iki farklı ojeden oluşan set; maksimum ışıltı için ideal!

Smith & Cult Nail Lacquer / Dirty Baby

Bu koyu obsidyen rngi; içineki simleri göstermek için harika bir baz oluşturuyor.

OPI Nail Lacquer / You Little Shade Shifter

İster top coat olarak uygulayın isterseniz tek olarak. Sonuç her şekilde mükemmel!

Sally Hansen Mega Strength / Wild Card

Platin pudra ile formüle edilen bu oje, altın rengini sevenler için kusursuz bir seçim olacak.