Manikürünüze Farklı Bir Hava Katacak En İyi Simli Ojeler

İster tek olarak sürün, isterseniz başka bir ojenin üzerine top coat olarak…
Bu olay sürülen pratik simli ojelerle; manikürünüzü bir anda farklı bir havaya sokabileceksiniz!
Kapak resmi: SoNailicious
Butter London Nail Lacquer / Lovely Jubbly
Bu renk ile içinizdeki disko kraliçesini ortaya çıkarın!
Ciate Gelology Nail Polish / Midnight in Paris
Tıpkı gece gökyüzünden çekilmiş bir fotoğraf gibi; koyu mavi ve yıldıza benzeyen gümüş ışıltılara sahip.
Deborah Lippmann Glitter Nail Polish / Happy Birthday
İri payet ve gökkuşağı renklerini sevenler için!
Essie Nail Polish / Night Owl
Denizkızı görünümüne doyamıyorsanız; bir de bu ojeyi deneyin.
Jinsoon Nail Polish / Soiree
Bir elmas gibi ışıldamaya hazır olun!
Nails Inc. The Future Is Fairy Nail Polish Duo
Bu inci renginde ve simli olmak üzere iki farklı ojeden oluşan set; maksimum ışıltı için ideal!
Smith & Cult Nail Lacquer / Dirty Baby
Bu koyu obsidyen rngi; içineki simleri göstermek için harika bir baz oluşturuyor.
OPI Nail Lacquer / You Little Shade Shifter
İster top coat olarak uygulayın isterseniz tek olarak. Sonuç her şekilde mükemmel!
Sally Hansen Mega Strength / Wild Card
Platin pudra ile formüle edilen bu oje, altın rengini sevenler için kusursuz bir seçim olacak.