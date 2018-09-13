Marc Jacobs İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonunun Dikkat Çekici Güzellik Görünümleri

Marc Jacobs podyumunda birden farklı saç modeli ve rengi görmek artık çok sıra dışı bir şey değil.

Marc Jacobs’un İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyon sunumunda, podyumda pek görmeye alışkın olmadığımız bir saç rengi vardı.

Otuz beşin üzerinde model podyumda, 60’lardan ilham alan saç tasarımıyla yürüdüler.

Bu gönderiyi Instagram’da gör #MJSS19 Marc Jacobs (@marcjacobs)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eyl, 2018, 6:15ös PDT )

Bu saç değişimine çok hevesli olmayan modellerin yaşadıkları evreler şöyle;

Her bir model temel renklerine bakılmaksızın, üç gün boyunca yaklaşık beş altı süreç geçirdi.

Saç stilisti Guido Palau ve saç rengi uzmanı Josh Wood, bu ekip işi çalışmanın çok kolay olmadığına değiniyorlar.

Her bir modelle kumaş örneklerini eşleştirerek saçı boyama çalışmalarına başlayan ekip; saçı açtıktan sonra mor bir kat kullandılar, eğlenceli bir pastel görünüm istemediklerinin de altını çiziyorlar.