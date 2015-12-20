MARGOT ROBBIE, TARANTINO FİLMİNDE Mİ YER ALACAK?



Quentin Tarantino’nun sıradaki filmi için heyecan verici haberler gelmeye başladı!

Manson ailesinin cinayetlerinin etrafında dönen bir dramla karşımıza çıkmaya hazırlanan Tarantino, oyuncu kadrosu için de çalışmalara başlamış bulunmakta.

Gelen dedikodulara göre kadroda Margot Robbie’nin yer alacağı konuşulmakta. Robbie’nin canlandıracağı karakter ise; 1969 yılında vahşi bir cinayetle öldürülen, yönetmen Roman Polanski’nin aktris karısı Sharon Tate olacağı konuşulmakta.

Filmde yer alacağına dair ismi geçen diğer oyuncular ise; Brad Pitt ve Jennifer Lawrence.

Çekimlere 2018 yılında başlanacak olan filmi merakla bekliyoruz.



