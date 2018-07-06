Margot Robbie’nin Göz Kamaştırıcı Gala Stili

Bu hafta 28 yaşına giren ve Chanel’in yeni marka elçisi olan Margot Robbie başolünde yer aldığı Terminal filminin İngiltere galasında göz kamaştırdı.

Tercih ettiği Chanel siyah dantelli mini elbisesiyle zarif stilinden yine ödün vermedi.

Robbie’nin, İngiltere’deki gösterime girerken giydiği dantel elbisesi, küçük logoları ve ince askılarında inciler barındırıyor. Ten rengi astarı da önemli detaylardan elbette.

Robbie, elbisesini hafif dumanlı bir göz makyajı ve uçuk pembe dudak makyajıyla bütünleştirirken, saçlarını da ıslak görünümle bırakmayı tercih etmiş.