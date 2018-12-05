Margot Robbie’nin İlham Verici Kusursuz Güzellik Görünümleri

 

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Chanel’in marka elçisi Margot Robbie sağlıklı cildi ve güzelliğiyle adeta büyülüyor. Zarif oyuncunun güzellik görünümlerinden ilham almak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Makyaj artisti Pati Dubroff , Margot Robbie’nin sade güzelliğini vurgulayıcı parlak ve canlı makyaj uygulamaları yapıyor.

Dubroff’un tercihi ise krem formlu ürünler.

Çoğu zaman Margot Robbie’yi doğal tonda makyajlarla görmek mümkün.

Ruj uygulamasında Margot Robbie de dudaklarını kalemle çerçevelemeyi sevenlerden.

Bazense onu mat rujlarla değil, gloss yapısındaki ürünlerle görüyoruz.

Güzel oyuncu, renkli gözlerini kirpik diplerini gölgelendirerek vurgulamayı seviyor.

Dudaklarında genellikle nude tonları tercih eden oyuncu, göz makyajında cesur olabiliyor.

Mesela bu yaldızlı göz makyajı gibi.

Veya sezonun neon makyaj trendini uyguladığı bu görünümü gibi.

Fotoğraflar:  @patidubroff

 

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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