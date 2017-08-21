MARGOT ROBIE ROLÜ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞİŞİME GİRDİ



Çekimleri başlayan Mary Queen of Scots filmi, adından şimdiden bahsettirmesiyle gündemde.

Filmin başrol oyuncularından Margot Robbie’ye yapılan makyaj ve ünlü oyuncunun yaşadığı büyük değişim filmin önüne çoktan geçti gibi.

Filmde Kraliçe I. Elizabeth’i canlandıracak olan Robbie, yeni görünümüyle dikkatleri üzerinde topladı.

Rol için aldığı kilolarıyla da, tanınmaz hale gelen Robbie’nin bu büyük değişiminin etkisini, beyaz perdede görmek için sabırsızlanıyoruz.

Bakire Kraliçe olarak anılan Elizabeth, İngiltere ve İrlanda Kraliçesi unvanlarına sahip olup, hayatı boyunca hiç evlenmemiştir.



