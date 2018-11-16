Marie Claire 30. Yaş Partisinin Göz Kamaştıran Yıldızları

MC AilesiMarie Claire 30. Yaş Partisinin Göz Kamaştıran YıldızlarıPosted on 16 Kasım 201816 Kasım 20185.6K görüntülendi1 dakika okunduNurdan Gündoğdu Bige Daruga Çalışkan Nevzat Çalışkan – Hande Tokmak – Bige Daruga Çalışkan Hande Tokmak Ceylan Atınç – Can Baydar Berrak Tüzünataç Tuba Ünsal Ahu Yağtu Deniz Akkaya Özge Ulusoy Aybüke Pusat Ayşe Tolga Boran Kuzum Furkan Andıç Siren Ertan Hande Acar Hacı Sabancı – Nazlı Kayı Yasemin – Nedret Taciroğlu Özgür Masur Zeynep – Derya Beşerler Duygu Akdeniz Utku Ateş Ezel Akay Etel Baler Mustafa Ceceli – Selin İmer Başak Parlak Hazal Filiz Küçükköse Zeynep Tuğçe Bayat Ayşe Kucuroğlu Birand Tunca Dilek Hanif Vural Gökçaylı – Meral Gökçaylı Özlem Süer Burcu Kıratlı Acun Ilıcalı – Şeyma Subaşı Ilıcalı Aylin Yılmaz Derya Uluğ Sitare Kalyoncuoğlu Burak Kut – Cansel Yeni Alper Saldıran Tamer Yılmaz – Esra Türker – Ayten Alpün Raşit Bağzıbağlı Ceylan Atınç – Melida Ohanoğlu – Selen Meçoğlu – Tuğçe Ülkümen – Gözde Eyibilir – Hande Tokmak – Meltem Eryılmaz – Damla Suay – Çağla Kaçmaz – Nirvana Derya Like Tweet Pin it +1 Paylaş Paylaş İyi ki doğdun Marie Claire! Özel bir geceyle kutladığımız 30. yaş partimizin göz kamaştırıcı konukları… Like Pin it Tweet +1 Paylaş Paylaş Nurdan Gündoğdu İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor. Önceki Makale MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Koray Parlak Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sonraki Makale MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Murat Sargın Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Müşra Demir Devamı Bunlar da hoşunuza gidebilir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Cihan Alpgiray Posted on 16 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Emre Ünal Posted on 16 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Sedef Delen Posted on 16 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Koray Birand Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Emre Doğru Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Tamer Yılmaz Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi 30 Yılın Objektifi: Ayten Alpün Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Müşra Demir Devamı MC 30 Yaşında MC Ailesi Dünden Bugüne Kadın Olmanın 30 Yılı Posted on 16 Kasım 201816 Kasım 2018Selen Meçoğlu