Marie Claire 30 yaşında!

Bu özel sayının kapak yıldızı ise; güzelliği ve yüksek enerjisiyle Burcu Biricik.

“Bu kendisiyle gerçekleştirdiğimiz ikinci çekim. Her zamanki sıcakkanlılığı ve güzelliğiyle karşımızda. Burcu Biricik, bugünlerde reklam filminin ve vizyona girecek yeni sinema filminin hayecanını yaşıyor. Biz de güzel oyuncuyla heyecanını paylaştık. Tüm samimiyetiyle, bu keyifli sohbete sizi de davet ediyoruz.”

30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızı kaçırmayın.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Koray Birand

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Fotoğraf Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan

Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın

Saç: İbrahim Zengin

Saç Asistanı: Aykut Yerlikaya

Makyaj: Ece Karagülle

Makyaj Asistanı: Ceren Eröz

Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun