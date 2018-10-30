Marie Claire 30 Yaşında!

 

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Marie Claire 30 yaşında!
Bu özel sayının kapak yıldızı ise; güzelliği ve yüksek enerjisiyle Burcu Biricik.

“Bu kendisiyle gerçekleştirdiğimiz ikinci çekim. Her zamanki sıcakkanlılığı ve güzelliğiyle karşımızda. Burcu Biricik, bugünlerde reklam filminin ve vizyona girecek yeni sinema filminin hayecanını yaşıyor. Biz de güzel oyuncuyla heyecanını paylaştık. Tüm samimiyetiyle, bu keyifli sohbete sizi de davet ediyoruz.”

Bodysuit, Bralet ve Çorap: PENTİ | Etek Olarak Kullanılan Bluz: MEHTAP ELAİDİ | Kemer: DOLCE & GABBANA/ BEYMEN

30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızı kaçırmayın.

Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Fotoğraf Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Saç: İbrahim Zengin
Saç Asistanı: Aykut Yerlikaya
Makyaj: Ece Karagülle
Makyaj Asistanı: Ceren Eröz
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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