MARIE CLAIRE WEDDING FEST BAŞLIYOR



Marie Claire Wedding Dergisi ve Hilton İstanbul Bosphorus ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek Marie Claire Wedding Fest, evlilik hazırlığındaki çiftleri davet ediyor.

Hilton İstanbul Bosphorus Balo Salonu’nda, Marie Claire editörleriyle bir araya gelecek çiftler, eşsiz bir etkinliğe şahit olacak. Gün boyunca zengin ikramların ve aktivitelerin olacağı; düğün planlaması ile ilgili tüm detayların yer aldığı bu özel günde çiftleri farklı sürprizler de bekliyor. Özel çekilişler, hediyeler, indirim fırsatları ve sezon trendlerinin de sunulacağı Marie Claire Wedding Fest’le kusursuz bir düğüne hazır olun!

