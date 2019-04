Marka Seçkisi İle Genişleyen Openhaus Yeni Katında Yeni Markalarla Sizleri Bekliyor

Openhaus yeni nesil mağazacılık anlayışı ile hızla ilerlediği bugünlerde,

marka seçkisini genişleterek, yeni markalarla yeni katını açtı!



Kasım 2018’de kapılarını açan Openhaus, hizmet verdiği 2 katı ve mağazada kendine özgü her ay değişen dinamik yapısında ağırladığı toplam 51 markası ile konseptine 1 katını daha ekledi.



Nisan ayı itibari ile hizmete giren yeni katta, Anais Margaux, Carrie – Frida, DayNnite, Exquise,Fit 21 by Ece Vahapoglu, Flow by Saba Tumer, Laxmi Interiors, Marais Studio, Micalle, Nur Karaata, Rivus, VVG Swimwear, Yasemin Karagulle, Zeynep Mayruk markaları yer alıyor.



Openhaus’un devamlı yenilenen renkli dünyasını keşfetmek için geç kalmayın!