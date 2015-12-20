MARS’IN YENGEÇ YOLCULUĞU HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK?

Yakın dönemde Mars’ın ilk kontağı Merkür ile olacak ve gezegen Merkür ile kavuşum etkisini 17 Temmuza kadar, yani Merkür Yengeç’ten ayrılana kadar sürdürecek. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken on günlük bir döneme girdik. Merkür’ün Mars ile kontağı 10 gün kadar sürecek. Bu aralıkta çabuk öfkelenme, küçük bir tartışmanın bile alevlenmesi söz konusu. Evinizde, yaşam alanlarınızda Mars’ın su grubu olan Yengeçte ikameti boyunca tesisat ve benzeri su sorunlarına dikkat etmek gerekecek.

