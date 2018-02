MART 2018 ASTROLOJİ YORUMUNUZ

17 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber burçları olumlu süreçler bekliyor. Özellikle çözüme kavuşmamış konularda gelişmelerin yaşanacağı bir ay olacak.

Sizi, Astrolog Dinçer Güner’den mart ayı astroloji yorumlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

BALIK (20 Şubat – 20 Mart)

Burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile beraber fiziksel görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bu değişiklik estetik ameliyat gibi majör bir karar olabileceği gibi saç rengini veya modelini değiştirmek gibi de olabilir. Hayatınızla ilgili kararlar alabilir, bunları nasıl uygulayacağınız konusunda planlar yapabilirsiniz.

KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)

Yeni ay ile beraber kurduğunuz hayalleri hayata geçirmeye daha yakınsınız. İç sesinize kulak verebilir ve sizi engelleyen her türlü durumu tespit edip bunu düzeltmek için harekete geçebilirsiniz. Sizi üzen tüm konuları masaya yatırabilir, çözümler üretip ruhsal bir arınma yaşayabilirsiniz. Kısaca bu yeni ay sizin için her şeyi temize çekme ve yenilenme etkisi getirecek.

BOĞA (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ay kendinizi sıkça arkadaşlarınızla program yaparken bulabilirsiniz. Ürettiğiniz fikirleri hayata geçirmek için de pratik çözümler bulacaksınız. Bu ay sosyalleşmekte oldukça başarılı olabilirsiniz. Kendinizi hayata dair

daha umut dolu ve oldukça pozitif hissedeceksiniz.

İKİZLER (21 Mayıs – 21 Haziran)

17 Mart Cumartesi günü Balık yeniayı ile beraber kendinizi, toplumdaki statünüzü sorgularken bulabilirsiniz. Yeniay etkisiyle çok daha fazla girişimci olacaksınız. İlerlemek ve kendinizi göstermek için daha

çok motive olacaksınız. Bu ay istediğiniz tüm kapılar aralanacak.

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)

Mart ayındaki yeniay ile hayatınıza taze rüzgârlar estirmeniz gerektiğine kanaat getireceksiniz. Kendinizi her türlü eğitim veya sertifika programının içinde bulabilirsiniz. “Kendimi nasıl geliştirebilirim” diye sürekli bir arayış içinde olacaksınız. Bu süreç sizi seyahatlerle ilgili de destekliyor olacak. Ertelenmiş seyahatlerin yapılacağı bir ay sizi bekliyor.

ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Yeniay ile beraber çözüme kavuşmamış, kafanızda soru işareti bırakmış her türlü konuyla ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Bu süreç sonuçlanmamış bir mahkeme ile ilgili olabileceği gibi, kaos yaratan herhangi bir kişi ya da konuyla ilgili bir gelişme olarak da kendisini gösterebilir.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Balık yeni ayı ile beraber ilişkinizi, evliliğinizi veya ortaklıklarınızı tecrübe edeceksiniz. Şayet evliliğinizde ve ilişkinizde bir problem yaşanıyorsa bunların onarılması için destekleyici bir zaman. Kavgalar, anlaşmazlıklar, iletişim problemleri bu dönem yerini sükûnete bırakacak. İlişkilerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Günlük hayatınızda değişiklikler yaparak kendinize yeni konfor alanları yaratmak isteyebilirsiniz. Monotonluktan çok mu sıkıldınız? Hayatınızı yeniden yapılandırmaya çalışmanız mümkün. Bu, kendinizi yenilemek için bir nevi doping etkisi yaratacak. Daha motive ve kararlı olacağınız bu süreç içerisinde iş koşullarınızda da güzel ve olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.

AKREP (23 Ekim – 22 Kasım)

Yeniay ile beraber odak noktanız aşk ve ilişki konuları olacak. Partnerinizle daha sık görüşebilir, beraber zaman geçirip sosyalleşebilirsiniz. Seyahat planları yapıp, beraber tatile çıkabilirsiniz. Evli olanlarınızın bu ayki odak noktası ise çocukları olacak. Çocuklarınıza daha çok vakit ayırmak isteyeceksiniz.

YAY (23 Kasım – 21 Aralık)

Balık yeniayı ile beraber odak noktanız aileniz olacak. Beraber geçirilen zamanlar, sohbetler ve yenilen yemekler sizi ailenizle daha da bütünleştirip aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Bu dönem içerisinde ailede taşınma mevzuları gündeme gelebilir. Tüm aileyi ilgilendiren konularla ilgili kararlar alınabilir.

OĞLAK (22 Aralık – 20 Ocak)

17 Mart Cumartesi günü Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber sizi son derece hareketli ve tempolu bir dönem bekliyor. Her türlü yazılı ve sözlü iletişimin had safhada yaşanacağı bir ay olacağını söyleyebiliriz. Kendinizi bu dönem içerisinde bilgiye, yeni bir şeyler öğrenmeye her zamankinden daha da aç hissedebilirsiniz. Kısa soluklu ve keyifli yolculuklar sizi bekliyor.

KOVA (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ay maddi kaynaklarla ilgili gelişmelere son derece açıksınız. Uzun zamandır çekmeyi düşündüğünüz bir kredi, almayı veya satmayı düşündüğünüz bir gayrimenkul varsa yeniay dönemi bu konuda sizi destekleyecek. İleriye yönelik yatırım yapmak için son derece ideal bir dönem.